Każdy głos się liczy. Myśliwi bez badań, kierowcy znów będą mogli "wykupić" punkty karne, a te będą przedawniały się po roku, a nie dwóch (nie wiem czy to już przegłosowali). Skup zboża to ratowanie głosów ze wsi. Rzucą jeszcze jakąś czternastkę dla emerytów, może jakieś 10% podwyżki dla nauczycieli. Kukiza kupili. Głosy Polonii pewnie pójdą do kosza. O czym zapomniałem?

To się we łbie nie mieści. Byle zachować dostęp do koryta.