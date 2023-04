Czy w Szwecji są terminy na za trzy lata?

No ja właśnie w ostatnich tygodniach dostałem termin zabiegu operacyjnego po wysiedzeniu 5 godzin w poczekalni ambulatorium gdzie przeprowadzane są kwalifikacje, które trwają dosłownie minutę (sprawdzili skierowanie od specjalisty i zajrzeli patyczkiem do gardła).Dostałem kwitek, że mam dzwonić co najmniej za dwa tygodnie, w poniedziałek lub czwartek w godz. 12-14 (WTF?!), no to dzwonię. Pani odszukała w zeszycie, podaje termin: