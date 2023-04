Kredyt na 2 proc. Sejm dał zielone światło - Biznes w INTERIA.PL

Ustawa wymuszona przez lobby banków i deweloperów. Powinna nazywać się deweloper plus. Dosłownie dzisiaj sprawdzałem ceny mieszkań dwu i trzypokojowych deweloperskich w niegdyś taniej dzielnicy Ursus w Warszawie. W ciągu półtora miesiąca ceny do góry o około 70 tysięcy, czyli około 15 procent. Jest to oczywiste, ludzie z gotówką rzucili się do kupna małych mieszkań, przed wprowadzeniem tego komuszego absurdu. Nakręcenie popytu, przy tej samej podaży, prowadzi do wzrostu cen.