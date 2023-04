Zgoda byłego właściciela na użycie ZAKUPIONEGO sprzętu (nie podarowanego) to totalna głupota. Gówno kogo obchodzi co robię ze swoją własnością, a dopóki nie jestem objęty sankcjami albo nie zostanę nimi objęty za pierwsze przekazanie dalej do takiego kraju to nikt nie powinien mi mówić czy mam swój sprzęt wykorzystywać ofensywnie, defensywnie czy trzymać tylko pod kocem.



Potem taka Szwajcaria sprzedaje mnóstwo broni, ale zaczyna płakać, że oni się nie zgadzają na atakowanie Pokaż całość