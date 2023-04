Osobiście rozumiem kierowcę.

Jeśli pieszy mu wtargnął, to gdyby się coś stało, to w wycieczkach po sądach by spędził kilka lat.

A tak, to może trochę rozumu mu wbił do głowy.

Jezdnia jest dla samochodów, a nie pieszych.

Pieszy zawsze przegra z samochodem.