ah mi się nawet nie chce wypowiadać, a sam mam zwykłą dg i zatrudniam 5 osób - w tej chwili, gdzie chyba jedna osoba pójdzie od czerwca w odstawkę. Nowy ład - ładnie ładuje nas w dupsko.



kto zyskuje? KRUSowcy, ci którzy mogą prowadzić dg na KRUS a jest trochę wolnych zawodów, gdzie gotówka idzie z ręki do ręki, bez ingerencji US etc. W sumie to chyba nawet lepiej. No słuchajcie, do Pokaż całość