Czy Gliwice, to taki udany przykład transformacji, to nie byłbym taki pewien... Zlikwidowane tramwaje, po których od kilkunastu lat pozostają stare torowiska nawet na reprezentacyjnej ulicy Zwycięstwa, wpakowanie drogi szybkiego ruchu do samego centrum, wybudowanie wielkiego centrum przesiadkowego i utrzymanie starych przystanków na placu Piastów, dziura w samym środku miasta po hucie, która dopiero teraz zaczyna być zabudowywana, itd. itd. itd...



