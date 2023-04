Artykuł niewiele wyjaśnia, zaczyna pewne wątki, ale nie udziela odpowiedzi co właściwie było kłamstwem w tej sprawie. Skoro ten temat zaczął być wykorzystywany politycznie przez partię, do której należy matka nieżyjącego chłopaka to można było się spodziewać, że temat nie zniknie. Zastanawia mnie, czy matka zwróciła się do kierownictwa Platformy Obywatelskiej z prośbą o zaprzestanie wykorzystywania jej prywatnej tragedii do wojenek politycznych. Jeśli tego nie zrobiono to nic dziwnego, że zaczęto stawiać Pokaż całość