Sprowadziłem sobie auto ze Szwecji za nieco ponad 100 000 kr. Na polskie to było około 41 000 zł. Podatek przy aucie z silnikiem poniżej 2 litrów pojemności to 3,1%, tłumaczenia dokumentów i opłaty to około 1500-2000 zł. W Polsce odpowiednik tego samochodu z takim przebiegiem to 50 - 52 000+. W Polsce #!$%@?ło ludzi z cenami samochodów i tyle. Opłaca się ze Szwecji samochody na lawecie ściągać niż kupić w kraju.