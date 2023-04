Po pierwsze, sorry ale Polska powiatowa chce ogrzewać polakierowaną dyktą i nie powinniśmy im na to pozwolić, bo to nie jest kur.wa XIX wiek i nie chcę robić z płuc dieslowskiego DPF'a....Po drugie nie może nam lawinowo skakać w te i we wte zużycie energii bo sieć przesyłowa nie wytrzyma