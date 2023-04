Dudek: Putinflacja to największe kłamstwo, propaganda

Przyczyn inflacji jest kilka:

- po pierwsze dodruk kasy bez pokrycia, którzy znajomi rządów wykorzystują do zwiększenia swojego bogactwa bo operują pieniądzem o starej wartości a oddają o nowej niższej ograbiając resztę społeczeństwa dzięki inflacji.

- rozbuchane programy socjalne nie do utrzymania.

- brak zastępowalności pokoleń oznacza wzrost kosztów utrzymania starych - podatki...

- rozbuchane inwestycje zbrojeniowe na kredyt - w Polsce tango down zacznie się koło 2024 po wyborach.

- przerwanie Pokaż całość