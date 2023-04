Cisco zniszczyło magazyny i zdemolowało swoje biura opuszczając Rosję

Realnie znając Cisco to nawet gdyby zostawili cały sprzęt, to osoby w rosji, które by wiedziały jak go użyć oraz rozpracować możnaby policzyć na palcach jednej ręki ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



To jest firma, która żyje z tego aby nie upraszczać obsługi/UX swoich urządzeń aby większość ludzi musiała polegać na szkoleniach z ich obsługi.