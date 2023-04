Pytanie czy można u nich komfortowo dojechać komunikacją do miasta.



Przykładowo u mnie na linii grodzisk - warszawa są tak zapchane wagony, że często nie da się wsiąść. O spóźnieniach/awariach nawet nie wspomnę bo każdy kto korzysta wie jaki to dramat.



Komfort podróży w porze szczytu dla pkp można ocenić na 2= a więc dwója na szynach za próbę dostarczenia pasażera do stacji docelowej.