GIOŚ już wie, kto zatruł Odrę. "Zawiadamiamy prokuraturę"

Jeżeli ktoś wydał pozowolenie i te kopalnie zrzucały ścieki zgodnie z prawem, to winny jest aparatczyk, który to pozwolenie wydał. Proste i logiczne. Nie ma tu żadnej wyższej matematyki. Najlepsze w tym wszystkim jest to jak pisowskie gadzinówki odżegnywały się od wersji z solą. Jak w dobrej mafijnej omercie trzymały mordę w kubeł, a niektóre nawet z tego szydziły, choć wydawało się niemal oczywiste, że słonowodna alga rozwija się w zasolonej wodzie.