teraz jak się już zdecydowałem na szczepienie to mi zabronią? to nie jest sprawiedliwe. ludzie mają już po 4 dawki a ja nie dostałem nic. powinienem dostać przynajmniej zwrot kosztów w podatkach za te nieużywane dawki.



zastanawiam się co z tym co nazywa ludzi debilami. co zrobi jeżeli zabronią szczepień i nawet nie będzie mógł kupić? co z innymi którzy namawiali do boosterów? część zniknęła. pewnie powikłania poszczepienne. kilku przestało się wypowiadać. Pokaż całość