Doskonale pamietam, ze zerowy VAT było czuć przez jakieś dwa tygodnie, a później złodzieje wyrównały ceny do poziomów z VATem. Trzeba było go nie ruszać, bo teraz będą mieć kolejny pretekst do podwyżek. Gdyby zostawili VAT to szok cenowy może by spowodował spadek konsumpcji i szybsze powroty do normalnej inflacji na żywność.