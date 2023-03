Nawet drobna awaria "elektryka" często kończy się szkodą całkowitą

W 2035 każdy Polak kupi sobie w końcu wymarzony nowy samochód, bo dotąd szatańsko wabiły go używane, kiedy stać go było na nowy, ale knąbrny Polak się upierał, że on jest koneserem auta z trzeciej ręki. Polaków trzeba uczyć nowoczesnego myślenia, dlatego dobrze że tacy mądrzy ludzie rządzą w UE.