Miejsce religii jest w kościele, jak ktoś chce się modlić, klękać, spowiadać, to niech pielęgnuje swoje hobby we własnym zakresie, wraz ze swoimi dziećmi, a nie zamiast lekcji w szkole. Dokładnie tak jak działają inne zajęcia dodatkowe, które organizują dzieciom rodzice. Chcesz, żeby dziecko grało w szachy, siatkówkę, należało do harcerstwa? Opłacasz składki i wysyłasz dziecko po lekcjach w odpowiednie miejsce. O katolicyzmie czy innych religiach można co najwyżej wspomnieć na historii Pokaż całość