Opcje są dwie:

1. Jest głupia jak but, co staje się standardem wśród dzisiejszej młodzieży.

2. Jest cwana, bo udając tak głupią zwiększyła oglądalność swojego profilu, co przełożyło się na konkretną kasę.



Plus oznacza wybór opcji nr 1, minus opcji nr 2. Ja stawiam na 1.