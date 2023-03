Ale przeciwko czemu bys l dokladnie protestowal?

Przeciw nieudolnej polityce tego rządu, niekompetencjom, kolesiostwu, braku nie długoterminowej, ale jakiejkolwiek strategii w celu ustabilizowania sytuacji gospodarczej.Wreszcie - jakie czynniki doprowadziły do tak wysokiego poziomu inflacji, kto do tego doprowadził?Tymczasem taki Glapa wyjdzie na mównice i #!$%@? kocopoły jak potłuczony. Zresztą nie tylko on.Tu nie nie ma co pytać, przeciwko czemu protestować.