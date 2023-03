NaJpierw użyli pieniędzy niewinnych do tego by luDzie zaczęli brAć udział w amerykańskiej ruLetce a teraz niewinni bęDą płacić odszkodowania za błędy włAdzy, która w zupełności poDporządkowała się amerykanom. WiNny kto inny a niewinny bęDzie płacił z włAsnych podatków. To jak z przestępcami co już koGoś zabili czy zgWałcili. Wypuszczają takie na wolność po wiElu latach bo się zrEsocjalizował a on po wyJściu znów gwałci i zabija lub zaBija.

