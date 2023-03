66zl miliardow odsetek, w Polsce pracuje ok 17 milionow ludzi. Czyli na kazdego rocznie przypada ok 3900 zlotych. To na kazdego pracujacego 320 zlotych miesiecznie. Mlode malzenstwo gdzie dwie osoby pracuja musza w podatkach zaplacic lichwiarskiej miedzynarodowce 650zlotych samych odsetek miesiecznie od tego co napzyczali na przemian socjalisci pobozni i socjalisci bezbozni.