Ile tych pojazdów? Bo jeśli "dziesiątki" jak napisali w artykule, to co najwyżej załatają straty z ostatnich miesięcy. Jeśli miało by to coś zmienić na wojnie, to trzeba iść w setki.

Podobnie z Leopardami. Państwa licytują się ile przekażą - ci 2, tamci 14, w sumie wyjdzie 50. Nie ma się czym podniecać, bo to dość drobna pomoc. Chyba, że naszym celem nie jest zwycięstwo Ukrainy, ale przeciąganie wojny w nieskończoność.