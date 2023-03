Plaga szczurów we Wrocławiu. Gryzonie wchodzą do domów przez ubikacje

Nie możecie zjeść razem solidarnie tego samego dnia gównianego kebaba z Wrocławia w wysokiej cenie na ostrym, zesrać się symultanicznie i zabić szczury? No tak, kto by pomyślał. Macie gówniane kebaby w wysokich cenach bez charakteru, to nikt ich nie chce jesc. Wielki Wrocław taki sam jak wasz prezydent. Nic nowego. Wrocław. Słoiki z Wrocławia zawsze narzekały na okoliczne miasta, że Lepiej kupić bilet i jechać do Wrocławia. Co w tym wro Pokaż całość