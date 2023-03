Żelechów. Miał ponad dwa promile i spowodował kolizję. To ksiądz.

No niby tak..Jednak ksiądz dobrodziej to obłudnik i hipokryta jak my wszyscy, a to oznacza, że niekoniecznie musi wierzyć w te głoszone z ambony kocopołki.Ważne, żeby parafianie wierzyli, bo pokora i posłuszeństwo są bardzo istotne. Istnieje od tysiącleci sojusz ołtarzu z tronem, gdzie jedni mają za zadanie utrzymać nas w ciemnocie, niewiedzy, ignorancji, a drudzy w biedzie.