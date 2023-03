Opie, zlituj się. Ten serial jest zwyczajnie ch.owo napisany, wyreżyserowany i zagrany. I tyle. "Lewackie" wątki są drugorzędne. Gdyby ich nie było to w żadnej mierze nie stałby się serialem lepszym. No, ale jak nie wiesz do czego się przypie..olić to najlepiej do "lewackości"...

Strasznie przypomina mi to troglodytów polujących w latach 90. na ludzi w koszulkach Depeszów, albo na gości z długimi włosami, ewentualnie w niewłaściwej czapce czy nieodpowiednim szaliku (sam Pokaż całość