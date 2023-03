Treść wpisu dla nie mających Facebooka:



Łukasz Orbitowski

11 marca o 12.51



Jak wiecie, co sobotę publikuję felieton na pewnym dużym portalu. Tym razem redakcja odrzuciła tekst, tłumacząc, że jest za mocny. Mają do tego pełne prawo, więc nie wyrażam żalu ani pretensji. Pomyślałem jednak, że wrzucę go tutaj, chcąc się przekonać czy rzeczywiście jest taki radykalny. Zerknijcie jeśli chcecie.



"Nie wierzcie medycynie!"



Oddział noworodków w krakowskim szpitalu na Siemiradzkiego otrzymał imię Pokaż całość