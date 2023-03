Jedna rzecz za którą można Rosje lubić to ich wkład w eksploracje kosmosu. Niby jest już Musk z dragonem, falconem 9 i wkrótce starshipem, ale jednak miło było kibicować również i Ruskim - teraz i w wyścigu. W końcu czym więcej możliwości wynoszenia ładunku na orbitę tym szybciej można coś tam poskładać. Jak już to w Rosji odpadnie to jak dla mnie spokojnie USA rękami Ukrainy może ten #!$%@?łek zaorać.