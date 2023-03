Na ostatnich MŚ jakiś 18-letni amerykański skoczek zakwalifikował się do 30. Szału nie zrobił ale tak się zacząłem zastanawiać czy jest jakiś polski 18-letni skoczek który byłby w stanie to powtórzyć? Od 20 lat małe dzieciaki skaczą. Szuka się następców Małysza. Lotos/Orlen sypie kasą. A od dobrych 10 lat kadra A to praktycznie te same "stare" nazwiska. Jak pojawia się młody talent to okazuje się że ma problem z wejściem do 30. Pokaż całość