Ahhh piękny płacz kulodów bo jak ktoś śmie mówić proste fakty

no bo przecież jak masz czelność zauważyć że:

nie dostajesz dodatkowych punktów za to co masz w spodniach

obowiązkowo masz ryzykować życiem na podstawie tego co masz w spodniach

nie masz gwarantowanych dofinansowania za to co masz w spodniach

nie masz zagwarantowanych miejsc na listach/pracy za to co masz w spodniach

nie masz specjalnych dni w saunach/itp za to co masz Pokaż całość