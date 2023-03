Poziom propagandy i ślepego uwielbienia zaskakuje mnie na tym portalu. Używam tej broni i strzelam i wiele mankamentów wymienionych w artykule to prawda. A na wykopie tylko der onet i zero innej merytoryki. Straszne. A przecież konstrukcja jest nowa i nie do końca przemyślana. Do tego użyto słabych materiałów do produkcji. To nie mogło się od razu udać. A to oświadczenie jest pełne bzdur. Np. i nie usunęli widocznych niesprawności, w tym: Pokaż całość