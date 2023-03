Przypomina mi się stara historia kiedy pracownik lotniska sobie zażartował że wrzucił metalową rurkę do silnika Airbusa. Na wykopie.Znaleźli idiotę w godzinę. Wywalili go od razu z roboty. Postawili 3 zarzuty i groziło mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.A później jeszcze idiota miał pretensje że ktoś go zgłosił.