Nie wiem co ćpał autor tego tekstu ani z kiedy go wziął ale w Chinach to mają teraz armageddon. Krach na rynku mieszkaniowym który doprowadził do krachu na rynku inwestycyjnym i kredytowym. Duże problemy z wypłacaniem płac pracownikom w firmach. Ba, problemy z wypłacaniem kasy z banków bo banki inwestowały w budownictwo i mają problemy z płynnością finanasową. Dodaj do tego bardzo szybko starzejące się społeczeństwo. Dodaj zwiększenie wymagań pracowników które doprowadzają Pokaż całość