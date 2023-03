Ale Polaczki są zawistni. Zginął człowiek to hehe selekcja naturalna itp. Zamiast walczyć z tymi drzewami przy drogach to problemem są ludzie. Ciekawe czy tez bylibyście tak wyszczekani jakby wam taki sam kierowca jak tu wyjechał na czołówkę i jedyne dwie opcje to czołówka albo drzewo. Nawet przy przepisowych 90 to śmierć. Pozdro.