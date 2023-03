Opcje są dwie. Dam wam obie do rozważenia foliarze.

1. To tylko świadczy, że ci ideolodzy pokroju Sorosa i Szwaba mają gówno do gadania i nikt wam w 2030 roku nie będzie zabierał mięsa, aut i pieniędzy

2. Iluminaci są podzieleni na frakcje które kłócą się ze sobą, ekolodzy vs dieselowcy xD

Mam dzisiaj dobry nastrój, więc toczę bekę ze straszenia ludzi teoriami spiskowymi.