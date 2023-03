Z młodych zostali tu tylko mężczyźni. Podlasie w demograficznej agonii.

Podlasie to jeden z tych regionów w Polsce z najbogatszą kulturą i tradycjami.

No tak, najbardziej na Podlasiu lubię te dziesiątki średniowiecznych miast piękniejszych niż na Dolnym Śląsku i zabytkowe zamki, przy których małopolskie Orle Gniazda chowają się w cień (Miałem przyjemność przez kilka lat żyć w Białymstoku, region poznałem dogłębnie i bardzo go lubię ale ten opis to to jednak trochę iksde.