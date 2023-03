w perspektywie 20 letniej sytuacja mieszkaniowa bardzo mocno się poprawi, a przyczyni się do tego demografia, którą może i ciężko oszukać w perspektywie 100 letniej, ale jest nie do oszukania w perspektywie 20 letniej. Możliwe, że najwyższe ceny mieszkań mamy właśnie w okresie około 2020-2025. Przewidywana populacja Polski na 2050 to 33 miliony mieszkańców, imigracja trochę to zaburzy (szczególnie w dużych miastach), ale nie aż tak mocno.