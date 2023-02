Starachowice. Kierowca wjechał w prywatną posesję. "To już czwarty raz"

Faktycznie pędził jak szalony!.

Niech nie pierdzielą glupot. Skoro jest to już czwarty raz to należałoby się przyglądnąć jezdni w tym miejscu. Ostatecznie, jesli już się ta sprawa czymś zakończy, to pewnie postawieniem na 20 lat znaku z ograniczeniem prędkości do 10km