Po co te robale? Przecież to sensu nie ma. Białko z robali zapewne będzie droższe od białka sojowego, więc po co? Dlaczego ktoś miałby chęć to kupować? Ja sobie wyobrażam jeden jedyny powód - niedostępne lub drogie mięso. To już bardzo niepokojąco koreluje z ostatnimi wydarzeniami: dziwna sprawa pomoru świń, C40 trzaskowskiego, ustawa o rejestrowaniu kur, nowe obostrzenia dla rolników. Jak to nie spowoduje wzrostu cen mięsa to zawsze mogą dowalić podatek.