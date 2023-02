Rozwiązanie proste. Wprowadzić mundurowych do normalnego systemu ZUS, jak każdego innego Polaka. Dlaczego mundurowy może iść na emeryturę w wieku 45 lat, a pracownik ciężko pracujący fizycznie musi tyrać do 65? Ten mundurowy zwyczaj siedzi za biurkiem lub kierownicą nie jest to bardziej obciążające fizycznie od kopania rowów. Zawodów z większą presją psychiczną też istnieje kilka i też pracują do 65.