USA. Strzelanina w Orlando. Zginęły cztery osoby, dwie zostały ranne

A w gazetach bedą pisać, że jest ofiarą białej supremacji bo urodził się w społeczeństwie kontrolowanym przez biały patriarchat i to właśnie biali go do tego zmusili i tak naprawdę jest niewinny i to biali powinni odpowiadać ze te zabójstwo.

Nie to nie żart to jest sposób myślenia woke lewicy. Komuniści 7.0.