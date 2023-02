A co w tym dziwnego? Wyrzucanie śmieci do sąsiada jest zawsze tańsze niż zapłacenie za wywóz na wysypisko.



Najtańsza technologia jest najbardziej brudna. Gospodarka rynkowa wprost wymusza stosowanie najtańszej technologii bo konkuruje się głównie ceną. Dlatego są przepisy i regulacje rynku, żeby producenci nie dosypywali proszku do prania do mleka dla dzieci (bo też jest białe, ma podobną konsystencję a cena proszku do prania jest niższa).



Jeżeli nie będziemy kupować produktów produkowanych Pokaż całość