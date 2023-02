z tymi robakami chodzi o to żeby przykryć porażki rządu przed wyborami. elektorat zaczyna widzieć że biednieje. nie wszystko można przykryć Tuskiem. szczepionki się skończyły. do 6g daleko. afer pełno i nie ma za czym się ukrywać. robaki są obecnie idealnym tematem. jak się znudzą to pewnie będzie temat samochodów i złej unii. potem może wymyślą żeby jeść krowie gówno. wykop zawalony robalami. wszyscy mają ból dupy bo nie będą jeśli przyjaciół Pokaż całość