Zjeździłem swojego czasu Bałkany, w tym Czarnogóre kilka razy. Najcudowniejszy:Durmitor, Zabljak, mozna dobra droga przejechac przez sam srodek gór , piekna przygoda, drugi na wysokosc chyba na swiecie most nad kanionem. Oczywiscie klasztorPowrót do Polski konieczniew kierunku poludniowym z Durmitoru - droga E762, droga jest niezwykła, mnostwo tuneli drązonych w skałąch, bez oświetlenia, obok rzeka, wielka tama. Zarezerwujcie sobie dużo czasu, sama droga to piękna przygoda wieńcząca trip bałkański.