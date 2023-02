Byłem u tej babki w 2017 roku przy okazji wycieczki do Czarnobyla. Z racji, ze grupa była międzynarodowa to wszyscy byli zachwyceni ze babuszka daje sobie rade funkcjonować w takich warunkach a z kolei byli rozczarowani brakiem takiego entuzjazmu ze strony mojej i mojego szwagra, bo dla nas to była po prostu babka na wiosce tyle ze ukraińskiej.