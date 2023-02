Co trzeci zakochany facet będzie...rozwodnikiem.

Do wszystkich młodych facetów - nie żencie się, to nie ma sensu. Małzenstwo to konstrukt który sprawdza się w przypadku dwóch ludzi mających tradycyjne, zdrowe podejście do relacji. Nie znajdziecie tego w XXI wieku, albo szanse są bardzo małe. Związki ok, dłuższe związki ok. Nie zakładajcie sobie sami pętli na szyję, oddać połowę wszystkiego co macie zawsze zdążycie.