ruskie wojsko jest dziesiątkowane, i to niezależnie czy to są mobiki czy elitarne oddziały. Nic w tym dziwnego, ukraińcy są przygotowani do obrony, dysponują znakomitym zwiadem czy to dronowym czy satelitarnym, do dyspozycji mają broń, która jest w stanie zniszczyć dowolny istotny cel w lini do 80 km od frontu i więcej. Ukraińcy posiadają wszystkie atuty do tego by zmasakrować słabo wyposażone, źle dowodzone i posiadające niskie morale ruskie wojsko.



