Typowe. Duży pies, mieszaniec z rasą groźną, trzymany w zamkniętym kojcu, nie wybiegany, nie znający tak naprawdę swoich właścicieli, pewnie nigdy nie układany, a jeśli już to po kilku nieudanych próbach wsadzony do ww. kojca, a potem zdziwienie, że zagryzł dziecko, które mogło (powtarzam MOGŁO), chcieć się z nim bawić w sposób ofensywny i tragedia gotowa. Wina rodziców i dziadków za podejście do zwierząt. Zresztą nigdy nie zrozumiem po co mieć psa Pokaż całość