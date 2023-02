Nie macie wrażenia ze dookoła ludziom odpierdziela ? Nie wiem czy to stres czy bieda czy mi czort, ale gdzie się nie rozejrzeć to jakieś poważne odchyłki. U nas w okolicy wczoraj matka pobiła kilkuletnią córkę do tego stopnia, że nie wiadomo czy mała będzie widzieć. Co któreś małżeństwo jest na skraju rozpadu. Dlaczego ludzie już nie cenią wartości i nie chcą razem budować zamiast rujnować ?