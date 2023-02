Ale ci Ludzie tego Chcieli więc całkiem inaczej Patrzy się na to gdy Widzi się tych co sami do tego się przyczynili a Całkiem inaczej na tych co niestety nie chcieli stracić pracy bo Przecież ma rodzinę do Wykarmienia i zostali zmuszeni do tak zwanych Szczepień przeciwko Covid. Ja tam wiem do czego to prowadzi i jak Dużo Ludzi umrze. Wystarczy poczekać do lutego 2026 roku by Zobaczyć podsumowanie Lat ubiegłych od Pokaż całość